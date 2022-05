'Invasione dell'Ucraina, confidiamo nella diplomazia'

"Il volo acrobatico non è fine a se stesso, ma la dimostrazione della capacità e della professionalità dell'addestramento dell'Aeronautica militare. I ragazzi che fanno parte della Pattuglia acrobatica nazionale provengono dai reparti operativi, quindi anche l'acrobazia è un elemento chiave per la formazione di un pilota". Lo ha detto il generale di Squadra aerea Luca Goretti, Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare italiana, intervenendo alla cerimonia con cui le Frecce tricolori hanno concluso il loro periodo di addestramento.

A latere della manifestazione, dal generale Goretti sono stati fatti alcuni accenni alla guerra in Ucraina - ci sono otto Eurofighter italiani a difendere il confine Nato in Romania e 4 F35 in Islanda nella logica della difesa del territorio a Nord - e alla preparazione dell'Aeronautica militare italiana, "una delle migliori al mondo".

Sulla durata del conflitto ucraino-russo, Goretti ha rimandato la palla alla diplomazia: "Il militare fa il proprio mestiere e rispetta gli ordini, consigliando eventualmente la classe dirigente a prendere decisioni. Ma confidiamo nella diplomazia, nella classe politica presente nei vari Stati e nella saggezza delle persone a saper rinunciare a qualcosa nell'ottenere la pace. Non c'è nessuno più pacifista che il militare, però deve essere pronto in caso di intervento. Il termine guerra totale? E' giornalistico, perché non esiste guerra totale o guerra parziale: se c'è, è sempre brutta, difficile, complicata, si sa quando inizia mai quando finisce; sta molto al singolo se farla finire o farla continuare".