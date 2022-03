'Invasione dell'Ucraina, il Governo sostenga le Regioni in prima linea'

Risorse a regioni e comuni maggiormente coinvolti nell’accoglienza dei profughi ucraini, in special modo i bambini, attenzione alle misure sanitarie, impegno per non far sì che la criminalità che opera sulla rotta balcanica approfitti dei corridoi umanitari. Questi i tre punti su cui il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas ha posto l’accento oggi pomeriggio a Palazzo Madama nel corso della discussione di una sua interrogazione a cui ha dato risposta il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

“Il Fvg è la regione più esposta all’arrivo e al transito dei profughi ucraini, oltre ad avere funzioni di coordinamento. A breve, con l’arrivo della bella stagione c’è il rischio che aumenti il flusso della rotta balcanica. Non vorremmo che si incrociassero”, ha detto Dal Mas, chiedendo conto al Governo delle iniziative per scongiurare il verificarsi di questo scenario.

“Sono un sostenitore convinto dell’azione del governo a sostegno dell’Ucraina e della sua popolazione, ma non possiamo non tenere conto delle preoccupazioni. Ma spero che il governo abbia la consapevolezza che la situazione richiede un intervento rapido. Confidiamo che la rotta dall’Ucraina sia temporanea, ma ad ora il Fvg sta sopportando un peso difficile da sostenere. Chiediamo un particolare sostegno per la Regione, anche in ragione degli sforzi messi in atto sul piano dell’accoglienza, dell’assistenza e della profilassi sanitaria, anche alla luce del modesto tasso di vaccinazione, non solo del Covid, che si registra in Ucraina”, ha concluso Dal Mas.