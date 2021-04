'Isolando il Fvg, l’Italia rinuncia a parte della sua competitività'

“Isolando il Fvg, l’Italia rinuncia a una parte strategica delle sue possibilità di competere in Europa. Questa regione è uno snodo cruciale verso il cuore del Unione e verso le sue realtà con il maggiore tasso crescita. Non averlo considerato potrebbe portare a riesumare una penalizzante visione da guerra fredda, ormai superata da trent’anni”. Lo ha dichiarato oggi il senatore azzurro Franco Dal Mas a margine del suo intervento in Aula durante il dibattito sul Pnrr di Draghi, sottolineando come sia incomprensibile nel piano l’assenza di una progettualità infrastrutturale che coinvolga anche il Friuli Venezia Giulia.

“Bisogna intervenire su due livelli: il primo come detto è nazionale. Il secondo - specifica Dal Mas - riguarda le relazioni fra regioni”. Per il senatore di Forza Italia va superata subito la malsana competitività fra regioni alimentata da una riforma costituzionale imperfetta. “Il Veneto non deve chiudersi pensando di valorizzare così la sua autonomia” dichiara Dal Mas, perché “isolare o ignorare il suo partner orientale per una competitività fine a sé stessa svilisce la sua autonomia e riduce la sua capacità di competere, non la nostra”.

Come ricorda il senatore azzurro è il Friuli Venezia Giulia il vero snodo verso est e verso nord, grazie ad un sistema portuale e infrastrutturale sul quale puntano i grandi player internazionali perché garantisce continuità ai traffici al contrario dei porti del Nord Europa penalizzati dall’evolvere del cambiamento climatico.

“Al Veneto dico: insieme possiamo far crescere l’Italia. Ognuno per conto proprio affossiamo le possibilità dello sviluppo e, naturalmente, quelle delle singole regioni” ha concluso Dal Mas.