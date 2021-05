'Israele, fermare l'escalation'

“Il lancio di razzi dalla striscia di Gaza sul territorio israeliano ha dato avvio a un conflitto che se non immediatamente risolto rischia di diventare una guerra che avrebbe conseguenti devastanti per tutti i cittadini coinvolti, dagli arabi agli israeliani. Mentre la comunità internazionale dovrebbe cercare soluzioni per arrivare finalmente ad una pace duratura, in Italia piovono minacce di morte contro Matteo Salvini, reo di aver difeso Israele. A lui, come alle popolazioni sconvolte dal conflitto, va tutta la mia solidarietà”. Così Sandra Savino, deputata e coordinatrice di Forza Italia per il Friuli Venezia Giulia.