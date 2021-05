'Istituire il garante delle persone fragili'

Un Garante dei diritti delle persone fragili. A proporne l’istituzione, con una proposta di legge depositata oggi a Montecitorio, è Roberto Novelli, deputato di Forza Italia e componente della commissione Affari sociali della Camera. “La popolazione italiana sta invecchiando sempre più e, all’aumento degli anziani, deve corrispondere un aumento di efficaci politiche attive a favore della terza e quarta età. Così come sta crescendo il numero delle persone con disabilità, soprattutto tra i bambini e i giovani. Da qui l’esigenza d'istituire un’autorità che svolga funzioni di promozione e monitoraggio dell’efficacia degli interventi realizzati a tutela di una fascia di popolazione che supera i sei milioni di persone”, spiega Novelli.

Tra le funzioni contenute nella proposta di legge la verifica del rispetto delle norme, la promozione d'iniziative e protocolli d’intesa, l’espressione di pareri alle Camere su ogni provvedimento che coinvolge le persone fragili, la presentazione di una relazione annuale al Parlamento sullo stato dell’arte e sull’attività svolta.

“La pandemia – ricorda Novelli – ha messo in evidenza la necessità di potenziare le tutele nei confronti delle persone fragili, siano esse gli anziani o le persone con disabilità. I drammatici dati sull’età dei deceduti ci dicono che la fascia di popolazione over 80 è quella che più ha pagato in termini di vite perse, così come particolarmente colpite sono state le persone ‘estremamente fragili’. Le persone con disabilità, d’altro canto, sono quelle che più delle altre hanno subito gli effetti delle misure di contenimento del virus, a partire dalla chiusura delle scuole e dei centri diurni. Il Garante servirà proprio a garantire che i diritti degli anziani e delle persone con disabilità siano tutelati e che le istituzioni agiscano cercando di prevedere le evoluzioni della società e di non seguirle”, conclude il deputato.