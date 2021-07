'Italia dei Valori rientra in Parlamento'

Si è svolta l'1 luglio al Senato della Repubblica la presentazione delle componenti di Italia dei Valori alla Camera e al Senato. Tanti ingressi eccellenti nel partito tra cui: l'onorevole Piera Aiello, il senatore Elio Lannutti, l’ex Ministro Elisabetta Trenta e i testimoni di giustizia Pino Masciari e Ignazio Cutrò.

“Il Covid ci ha posto davanti a nuove sfide che ci impongono di investire sul turismo e sul rilancio della regione”, così il coordinatore regionale Luca Santarossa: "La pandemia ci porta a fare delle serie riflessioni sul ruolo della nostra Regione quale Regione di confine e sulla creazione di una zona franca che permetta alle nostre imprese di competere con le concorrenti d’oltre confine".

"Durante la pandemia sono stati per altro totalmente abbandonati i lavorati transfrontalieri del Friuli Venezia Giulia. Per non parlare della mancanza di collegamenti tra le Regioni partendo dall’Aeroporto di Trieste sempre con meno voli, per arrivare ad una alta velocità inesistente. Rischiamo di sprecare le nostre risorse sia dal punto di vista nazionale sia internazionale. Ci rivolgiamo a tutti i cittadini che non voglio piegare la schiena e che sono intenzionati a battersi ancora perchè auspicano a una gestione migliore della nostra terra", conclude Santarossa.