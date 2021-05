'Kronospan, al via la valutazione d'impatto sanitario'

"L'Azienda sanitaria Friuli Occidentale ha avviato la Valutazione di impatto sanitario (Vis) rapida per il progetto di ampliamento presentato da Kronospan, poiché dall'esecuzione dello screening è emersa una forte raccomandazione ad attuare questo percorso". Lo rimarcano in una nota i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, ricordando che si tratta di "una richiesta che avevamo avanzato da settimane, accogliendo le istanze del comitato Ambiente bene per la comunità, e formalizzato nelle osservazioni al progetto depositate in Regione. Non possiamo, quindi, che essere soddisfatti".

"Si tratta di un passaggio nel percorso autorizzativo per l'ampliamento dell'impianto - aggiungono gli esponenti pentastellati - che abbiamo fortemente caldeggiato come strumento di tutela nei confronti dei cittadini di San Vito al Tagliamento e di tutta la zona. Riteniamo infatti doveroso che si valutino tutti gli impatti dell'ampliamento della Kronospan e, quindi, anche quello sanitario". "Siamo e saremo sempre attenti allo sviluppo sostenibile - sottolineano i consiglieri del M5S - e vicini agli imprenditori sensibili su questi temi, ma anche attenti alla salute collettiva. Dispiace che il Comune di San Vito, deputato a tutelare la salute, non abbia nemmeno fatto propria questa istanza da parte dei cittadini che, da mesi, si sono mobilitati sul territorio per far conoscere cosa si sta per autorizzare nella nostra regione".

"Ci auguriamo - conclude la nota - che il sindaco Di Bisceglie accolga almeno l'invito dell'Asfo a dare il proprio contributo per l'individuazione dei cittadini o di eventuali comitati da coinvolgere nella consultazione allargata, gli stessi che per mesi ha trattato con troppa superficialità".