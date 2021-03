'L'8 marzo non sia una ricorrenza ma un impegno'

"Il miglior augurio a tutte le donne del mondo è che questa non sia solo una ricorrenza ma un impegno. Un impegno a moltiplicare gli sforzi affinché una donna non debba lavorare il doppio per veder ripagate la propria fatica e le proprie capacità, perché non debba impegnarsi il doppio per veder riconosciuti ruoli e opportunità, nella società e anche in politica. Il Pd e le forze progressiste ora possono e devono dare un segnale chiaro: approvando la legge sulla parità salariale e sulla doppia preferenza di genere anche in Friuli Venezia Giulia. Nell'utilizzo delle risorse europee sia sempre centrale l'obiettivo del superamento del divario di genere". Lo dichiara il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, alla vigilia dell'8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna.