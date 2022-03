'L'Anci sostiene le richieste dei piccoli comuni. Vanno aiutati'

Quattro dei temi su cui il Consiglio Nazionale ANCI a Roma ha dibattuto coinvolgono direttamente i piccoli comuni: Polizia locale, sport e inclusione sociale, protezione civile e project financing. L’Associazione dei comuni italiani ha bloccato i bandi di finanziamenti sul programma "Sport e inclusione sociale" che tagliava fuori i piccoli comuni e si è espresso nettamente contrario anche sulla proposta di modifica della legge sulla polizia locale, così come sull'ordinanza 872 della Protezione Civile che attribuisce funzioni ai Presidenti delle Regioni sminuendo il ruolo storico di Prefettura e sindaci, da sempre protagonisti di queste attività.

Franco Lenarduzzi, coordinatore piccoli comuni ANCI FVG e Sindaco di Ruda: “Scelte sulle quali sono ampiamente d’accordo, che seguono le richieste dei piccoli comuni e che li aiutano a svilupparsi e sostenersi. La Polizia Locale deve essere locale e non deve diventare un corpo regionale con nomine di comandanti fatte dall’alto. Il ruolo dei sindaci deve essere sostanziale per il governo del territorio e delle funzioni che condizionano direttamente il territorio. I Comuni, anche quelli piccoli, devono essere messi in grado di offrire servizi, di poter aiutare i propri cittadini, con i mezzi, il personale e i fondi adeguati. Le leggi devono sostenerli e non creare ulteriori difficoltà, appesantire la burocrazia o impedire l’accesso ai finanziamenti”.

Lenarduzzi, nel suo intervento, ha proposto che l’ANCI sostenga la proposta di portare la soglia di compartecipazione finanziaria d’investimento degli investitori privati, a fronte di Project financing, dal 50 al 30% solo per i comuni sotto i 3000 abitanti.

"I Comuni grandi sono più appetibili per gli investimenti privati. Questi possono trovare, anche in fase di gestione di servizi, i giusti ritorni agli investimenti. Per i comuni più piccoli l'attrazione di fondi dalle imprese è più difficile. E solo con la diminuzione della compartecipazione iniziale si può favorire un maggior interesse degli investitori. Si guardi ad esempio alle ipotesi di interventi di gestione socio-sanitaria. ANCI nazionale chieda con forza che gli interventi delle risorse PNRR sulle case di comunità e della salute non vengano stabiliti solo dalla Regioni ma anche dai comuni che dimostrino le capacità tecniche e i requisiti per la loro gestione e servizio per i bacini territoriali di riferimento”, conclude Lenarduzzi.