'L'assestamento dovrà rispondere subito alle imprese in crisi'

"Il momento delicato in cui siamo tutti ci impone di andare oltre le polemiche gratuite e concentrarsi su provvedimenti che possano ristorare da subito le categorie che hanno pagato di più in questi mesi, tra cui turismo, ristorazione e spettacolo. L'atteggiamento del Pd in questi mesi è sempre stato di responsabilità e collaborazione. Sarà così anche durante il prossimo assestamento, dove faremo delle proposte precise, vedremo se la giunta ne terrà conto o se preferirà continuare con lo scaricabarile nei confronti del Governo". A dirlo sono i consiglieri regionali del Pd, Diego Moretti e Roberto Cosolini durante una conferenza stampa in via telematica durante la quale hanno illustrato le proposte del gruppo Pd relative al prossimo assestamento di bilancio (ddl 111), anche alla luce dei provvedimenti nazionali approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria.

Secondo Moretti e Cosolini, "gli interventi generalizzati che prevedono lo slittamento a giugno 2021 dell'Irap per tutte le imprese non daranno un aiuto sufficiente a coloro che, come gli operatori del settore turistico e dell’indotto, nonché dei settori collegati, hanno finora sofferto pesanti perdite e hanno di fronte per il futuro lo stesso scenario di questa primavera. O si agisce immediatamente in occasione di questo assestamento, oppure non ci saranno più aiuti in grado di fare nulla".

"Il ddl che approda in Aula è un provvedimento ordinario, ma l'ordinarietà non basta in questo momento straordinario. Per questo i nostri interventi, che presenteremo attraverso una manciata di emendamenti, vanno nella direzione di un sostegno forte alle imprese del turismo, al mondo della ristorazione e dei servizi collegati, così come agli operatori della cultura. È il momento che la Regione faccia la sua parte, il governo dimostri di voler fare la propria, così che lo sforzo concorde delle istituzioni possa aiutare lavoratori e imprese in questo momento difficilissimo".