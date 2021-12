'L'autocelebrazione di Fedriga stride con la realtà'

“L’autocelebrazione di mirabolanti risultati, la narrazione del 'va tutto bene' e 'siamo i migliori della classe' stride davvero con la realtà. Stride con la situazione della pandemia in Friuli Venezia Giulia, stride con le crisi aziendali in atto e con i numeri regionali degli infortuni sul lavoro, stride con le sfide ambientali dimenticate e col calo demografico ormai drammatico. Stona anche guardando al futuro, dove le scelte finora fatte col Pnnr e con la finanziaria sono vuote di qualsiasi dimensione strategica e di pensieri lunghi. Fedriga gonfia il petto ma finita l'eco delle parole resta il nulla, anzi resta il rammarico per milioni che scorrono via senza alcuna ambizione di innovare nel profondo la nostra regione”. Lo dichiara il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, a commento della conferenza stampa di fine anno del presidente della Regione Massimiliano Fedriga.

“Nel giorno in cui Fedriga elenca record – continua il segretario dem – i contagi sfondano il muro dei mille, si registra l'aumento del 12,4% di nuovi casi, il tasso di occupazione di pazienti Covid al 23,4% in area medica e del 16,6% in area critica. Gli operatori della sanità pubblica sono preoccupati ed arrabbiati per le linee aziendali e per le scelte in sanità, i cittadini disorientati per la mancanza di risposte su tracciamenti, liste d’attesa e servizi sul territorio. Anche l'assessore Riccardi è soddisfatto”, chiosa.

“Capiamo che i sondaggi sul gradimento, che peraltro ci si commissiona da soli, possano inebriare ma – evidenzia Shaurli - ciò che manca sono i risultati concreti. Al netto delle risorse che Governo ed Europa hanno messo a disposizione e che Fedriga fa bene a ringraziare, ciò che manca totalmente è la visione della Regione del futuro, la voglia, il coraggio, la capacità di fare riforme che diano risposte a cittadini e Comuni”.

"Il bilancio di questo 2021 non è certamente positivo e a soffrire è stata e continua a essere in particolare la sanità dove non va tutto bene. Il racconto di un Fvg da primato non è quello che purtroppo si riscontra nella realtà dove siamo fanalino di coda nella somministrazione della terza dose, dove i tracciamenti sono saltati e dove i normali bisogni di salute non trovano risposte adeguate. Non riconoscere queste e altre criticità non è certo un buon segnale e chi come l'opposizione lo sottolinea non può continuamente essere tacciato di strumentalizzare una crisi che ha bisogno anche di una critica su ciò che non funziona per arrivare a delle risposte", commenta il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti.

"È vero, quest'anno dopo anni, ci troviamo difronte a situazione finanziaria solida data anche dalle nuove condizioni introdotte dal Patto con lo Stato. Un Patto frutto della sensibilità del Governo nazionale nei confronti di tutte le Speciali, un'attenzione questa non certo riservata al solo Fvg come Fedriga vorrebbe far credere".

Sul fronte sanitario, continua Moretti "iniziamo a vedere gli effetti di una riforma, quella voluta da Fedriga e Riccardi, che penalizza i territori periferici attraverso ridistribuzioni di funzioni e direzioni. Nella lotta al covid siamo tra gli ultimi nella somministrazione dei richiami delle terze dosi di vaccino e inoltre la pandemia ha comportato un pesante rallentamento delle cure ordinarie con un forte aumento delle liste di attesa".

Infine, conclude Moretti, "respingiamo le accuse che Fedriga ci ha rivolto nel corso della conferenza stampa sul tema della prima casa: confermiamo le nostre posizioni, il nuovo regolamento sull'edilizia agevolata sarà enormemente penalizzante per i cittadini del Fvg".