'L'emergenza corre, ma il centrodestra è fermo'

"Due giorni di Consiglio regionale e siamo ancora fermi mentre l'emergenza corre. Dalla Giunta e dal centrodestra nessuna risposta concreta ai bisogni di famiglie, lavoratori e imprese". Lo ha affermato oggi a Udine il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, a margine dei lavori del Consiglio regionale.

"Ci aspettavamo che l’emergenza Covid 19 fosse l’unica priorità - ha continuato l'esponente dem - che lavorassimo ore per scelte e soluzioni concrete a favore di cittadini e famiglie della nostra Regione. Nulla di nulla, annunci mediatici ma finora nemmeno un euro della Regione per le nostre imprese, nemmeno un euro per i nostri Comuni e la sensazione di continuare a lavorare come se nulla stia accadendo fuori dal palazzo".

"Ieri abbiamo discusso di 20 milioni - ha spiegato Shaurli - per ripristinare il fondo di riserva della Regione stessa. Oggi discussione su una 'normetta' per dare 1.4 milioni in asfalti ai Comuni, di cui 200mila quest’anno che, se va bene, saranno utilizzabili da settembre: divisi per gli oltre 200 nostri Comuni fanno qualche migliaio di euro ciascuno. Era meglio - ha concluso - girarli tutti e subito ai Comuni, che li avrebbero utilizzati prima e meglio”.