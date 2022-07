'L'emergenza incendi mette a nudo la cronica carenza di pompieri'

La Fns Cisl del Friuli Venezia Giulia, come già denunciato in occasione della visita in regione dei vertici del Corpo dei Vigili del fuoco, rimarca con forza la grave carenza di ersonale in regione che negli anni si è fortemente acuita.

"Purtroppo, gli incendi di questi giorni, dal Carso alle montagne del Friuli, hanno evidenziato questa criticità: servono più uomini e donne in Friuli Venezia Giulia in quanto l’organico è fortemente sottodimensionato" è l’appello accorato di Vito Romaniello, Segretario regionale della Federazione Sicurezza che all’interno della Cisl segue il settore.

"Una carenza di personale ormai cronica – continua Romaniello – che si attesta attorno al 20% e con un’età media elevata per svolgere un lavoro tanto faticoso quanto pericoloso. Il personale dei Vigili del Fuoco in servizio nei quattro Comandi provinciali ha dato prova di grande professionalità e senso di responsabilità verso le comunità interessate in questi giorni dagli incendi – dal Carso a Resiutta - svolgendo doppi turni di lavoro, saltando i riposi, rinunciando alle ferie programmate, per assicurare la sicurezza dei cittadini".

"Oltre ai carichi di lavoro, a cui il personale è soggetto, la Fns Cisl del Fvg è fortemente preoccupata per le condizioni di lavoro alle quali i pompieri sono esposti, considerato che questo territorio è stato teatro della Prima e Seconda Guerra Mondiale e sono presenti ancora numerosi ordigni bellici celati sul territorio, che possono esplodere senza alcuna avvisaglia".

"Simili carichi di lavoro, accompagnati dal forte stress cui gli addetti sono sottoposti non è più sostenibile. Chiediamo a gran voce al Dipartimento Centrale di attivare immediatamente politiche mirate al rafforzamento degli organici dei comandi provinciali e del personale tecnico-amministrativo, considerate le aperture dei due presidi balneari di Grado e Lignano".

Romaniello lancia un appello anche al Presidente della regione, Massimiliano Fedriga, affinchè si faccia promotore del grido di allarme e di forte preoccupazione non solo per il personale dedicato ma anche per la sicurezza della popolazione del Friuli Venezia Giulia.

La Fns Cisl, assieme alla Cisl regionale, infine, esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia della collega Assistente Capo della Polizia di Stato e volontaria della Protezione Civile, Elena Lo Duca, deceduta nel corso delle operazioni di spegnimento del fuoco nell'aerea del comune di Prepotto.