'L'Europa deve farsi sentire per Giulio Regeni'

Il Consigliere regionale di Open Sinistra Fvg Furio Honsell nel corso dell'audizione in V Commissione dei parlamentari europei Elena Lizzi, Marco Dreosto e Marco Zullo, ha invitato in particolare l'onorevole Lizzi, che è membro della Commissione Mashreq, ovvero per i rapporti con i paesi arabi orientali, "a prendere una posizione forte a livello di Parlamento Europeo nei confronti della richiesta di assicurare alla giustizia italiana gli autori e mandanti delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni".

"Sostenere la battaglia di giustizia per Giulio deve essere un obiettivo del Friuli Venezia Giulia tra quelli da sostenere nella fase ascendente della programmazione europea. Non c'è altro modo credibile per promuovere i valori e gli stili di vita europei diverso da quello di essere al fianco della Famiglia Regeni a tutti i livelli" ha dichiarato Honsell.

Altri punti sottolineati in Commissione da Honsell sono stati avviare a livello europeo una fase d'indagine sulla gestione dell'emergenza Covid, non per cercare i colpevoli ma per trarre insegnamento dall’esperienza che abbiamo vissuto, in particolare nei suoi aspetti più negativi. Coniugare l'impegno per l'ambiente alla transizione energetica, soprattutto nella tutela dell'acqua e imporre rigidi vincoli ai contributi al consumo di combustibili fossili.

“Quando mi è stato comunicato a settembre che sarei stata membro della Delegazione Mashreq (DMAS) che si occupa anche delle relazioni con l’Egitto, il primo pensiero è stato per Giulio Regeni e per la sua famiglia e a quello che avrei potuto e dovuto fare in questa nuova veste istituzionale”. A dirlo in Aula durante l’audizione sulla Sessione europea l’europarlamentare della Lega, Elena Lizzi, in risposta al consigliere Honsel.

“Mi sono informata sull’impegno dei colleghi che prima di me avevano chiesto giustizia per il ricercatore friulano e sull’attività del Parlamento europeo che anche a ottobre ha discusso sulla situazione dei diritti umanitari in Egitto a cui ho contribuito nel dibattito – aggiunge l’europarlamentare friulana - della risoluzione ribadendo ancora una volta la necessità di fare chiarezza sulla tragica scomparsa del giovane di Fiumicello, in quei giorni oggetto di dibattito al Ministero degli Esteri”.

Lizzi ricorda inoltre di aver successivamente presentato un’interrogazione sull’irrispettosa assenza dell’ambasciatore egiziano alla riunione della delegazione di novembre in segno di protesta alla risoluzione votata dal Parlamento europeo il 24 ottobre 2019 in cui si chiedeva anche giustizia per Regeni, così come durante una riunione della delegazione ha sensibilizzato sul caso.