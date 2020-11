'L'Europa non è uno sportello per ritirare fondi'

“L'Europa non è uno sportello dove si viene solo a ritirare fondi: se non si condividono i valori fondamentali questo è il momento di dichiararlo chiaramente e di finirla con le ambiguità. Il ricatto soldi contro diritti non è accettabile. I Governi che bloccano l'accordo devono essere consapevoli del danno che stanno facendo all'Unione e ai loro stessi cittadini. E' la prova che i sovranismi sono incompatibili con i principi di legalità, democrazia e libertà fondamentali”. E' il giudizio della senatrice Tatjana Rojc (Pd) sul veto di Polonia e Ungheria all'accordo raggiunto sul Bilancio Ue.