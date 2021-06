'L'intesa Comune-Udinese esempio di capacità imprenditoriale'

Presentata da Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), insieme ai consiglieri regionali Simona Liguori e Tiziano Centis (Cittadini), Mariagrazia Santoro e Franco Iacop (Pd), la mozione Riconoscimento, quale esempio meritevole di capacità imprenditoriale pubblico-privata, dell'intesa tra il Comune di Udine e la società Udinese Calcio, che ha permesso la ristrutturazione dello stadio Friuli.

Lo fa sapere con una nota lo stesso Honsell, che aggiunge: "La vendita all'Udinese del diritto di superficie, a seguito del contratto del 2013 tra Comune di Udine e società Udinese Calcio, ha permesso di riqualificare lo stadio di Udine e realizzarne la copertura senza oneri per il pubblico. È un esempio quasi unico in Italia, vista la condizione attuale degli impianti di calcio nel nostro Paese. La vendita, senza perdita del diritto di poter utilizzare lo stadio da parte del Comune, ha permesso inoltre di risparmiare quasi un milione di euro l'anno di soldi pubblici per le manutenzioni".

"La recente delibera dell'Anac, che non sembra tenere in debito conto quanto precedentemente riconosciuto da Corte dei Conti, Tar, tribunale di Udine e stessa Anac, rischia di venire strumentalizzata negativamente da alcuni - evidenzia l'esponente regionale di Open Sinistra Fvg - per sminuire la valenza di un'opera che è attualmente presa a modello in varie città italiane. Questa mozione vuole esprimere il sostegno al Comune di Udine nel far valere il prestigio e rilievo che l'operazione ha portato al Friuli sia in termini sportivi sia amministrativi".