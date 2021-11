'L'istruzione è un diritto, inammissibili le proteste no-Pass'

“C’è chi non solo rifiuta di avere condotte a tutela della salute individuale e collettiva, ma rivendica il diritto a creare disagi agli studenti e alle famiglie. Irresponsabile, dopo un lungo periodo in cui bambini e ragazzi sono stati costretti ad alternare lezioni in presenza e a distanza, pretendere che una scuola non apra perché una collaboratrice è in sciopero contro il Green Pass", tuona Roberto Novelli, deputato di Forza Italia e componente della commissione Affari sociali della Camera, commentando la protesta di una collaboratrice scolastica delle scuole elementari Friz di Udine in sciopero contro il Green Pass.

"L’istruzione è un diritto, la salute è un diritto, e un diritto è anche quello delle famiglie di poter pianificare la propria vita senza dover sottostare alle ridicole pretese di nuovi masanielli. Bene ha fatto la direzione scolastica a trovare una soluzione in grado di garantire questi diritti, ma resta lo stupore, ma non la rassegnazione, davanti all’assurdità di certe posizioni”, conclude Novelli.