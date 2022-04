'L'Italia lavori sui rigassificatori'

A oggi l'Italia ha solamente tre rigassificatori dove poter accogliere il gas contenuto nelle navi metaniere e trasformare il gas naturale liquefatto da immettere nella rete locale. Si trovano a La Spezia, Livorno e Rovigo e, attualmente, non sarebbero sufficienti ad accogliere i 28 miliardi di metri cubi di gas acquistati in Russia e in arrivo da Tarvisio.

Da qui, le affermazioni fatte oggi dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che si auspica che l'Italia quanto prima operi per la costruzione di nuove infrastrutture che aiutino il Paese a diventare maggiormente indipendente dal gas siberiano.

"Mi sembra che l'ipotesi di chiusura del gas russo non sia qualcosa di imminente", ha commentato il presidente del Fvg a margine di un incontro che si è tenuto a Trieste. "Sicuramente il Governo italiano sta lavorando per avere nuove fonti di approvvigionamento e in particolar modo ho visto delle missioni fatte dal presidente del Consiglio Mario Draghi per nuovi accordi di collaborazione con paesi produttori di gas. E' chiaro che noi dobbiamo lavorare sulla parte infrastrutturale".

"Anche l'ipotesi di navi gasiere - ha osservato - le quali dal punto di vista ambientale e paesaggistico sono pochissimo impattanti se non per nulla, ha bisogno di infrastrutture per portare il gas e immetterlo nella rete". Ma per fare questo "servono i tempi. Quindi io mi auguro che si possa lavorare verso una forte semplificazione per andare a fare degli interventi rapidi altrimenti rischiamo di avere il gas e navi gasiere ma di non riuscire a immettere il gas nel circuito nazionale".