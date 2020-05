'L'Italia sia protagonista dell'asse del turismo'

"Apprendo con un certo sollievo dai media croati che l'Italia si sarebbe inserita nelle trattative in merito all'asse turistico europeo, almeno con la Croazia". Il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin commenta così le notizie riportate dal quotidiano croato Jutarnji list.

"I prossimi saranno giorni decisivi per la stagione turistica estiva che inevitabilmente risentirà delle misure di distanziamento sociale e delle limitazioni per limitare la diffusione del contagio da covid-19. Il ministro del turismo del governo di Zagabria ha riferito alla stampa che sono in corso delle trattative con diversi paesi europei, tra cui l'Italia, per cercare di mitigare i danni al settore turistico croato, che rappresenta per loro il 30% del PIL, ipotizzando, pare, anche il ripristino dei collegamenti via mare tra Ancona, Zara e Spalato".

"Il settore non è meno importante per il nostro Paese, che sarebbe bene rassicurasse non solo i turisti ma anche gli operatori del settore e le migliaia di lavoratori stagionali sull'avvio di trattative simili a quelle con la Croazia anche con i paesi, come Germania, Austria e Slovenia, da cui provengono in gran numero turisti diretti ogni anno verso le spiagge e le località turistiche italiane. Mi auguro che il ministro Franceschini possa darci prestissimo buone notizie non solo per i collegamenti tra Italia e Croazia ma anche per quelli con gli altri paesi più strategici per fare sopravvivere il turismo estivo in Italia", conclude Pettarin.