'L'ovovia a Trieste? Uno spreco di risorse'

"Lo stanziamento di quasi 49 milioni di euro di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione di un'ovovia dal porto all'altopiano del Carso è un insulto al buon senso e un pessimo segnale per chi spera che il Pnrr possa essere una reale occasione di cambiamento verso una vera transizione ecologica e un altro modello di sviluppo". Lo rimarca in una nota il capogruppo del Patto per l'Autonomia nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Massimo Moretuzzo, prendendo la parola in merito "al finanziamento dell'opera a Trieste con i soldi del Pnrr".

"In occasione delle molteplici occasioni di confronto in Consiglio regionale sulla cosiddetta Terza Ripartenza della Regione con i fondi del Next Generation Eu e del Piano statale - continua la nota - abbiamo denunciato più volte il rischio di una destinazione delle risorse stabilita con logiche vecchie e contrarie alla necessità di voltare davvero pagina. Ora ci troviamo di fronte a un caso eclatante di come questo rischio si stia concretizzando: il progetto dell'ovovia a Trieste è costosissimo e dannoso, totalmente inutile per affrontare in modo serio i nodi della mobilità sostenibile in città".

"A questo punto, è fondamentale capire quale logica sottende la distribuzione delle risorse del Pnrr - aggiunge Moretuzzo - e come queste saranno distribuite, con quali priorità e con che equilibri fra i vari territori. Intendiamo chiedere alla Giunta di istituire un Tavolo permanente all'interno del Consiglio regionale. Non possiamo permetterci che scelte come queste passino in cavalleria senza una discussione sulla loro opportunità".

"Dopo aver letto le notizie sull'ovovia e appreso il fatto che il sindaco Dipiazza è riuscito a ottenere per Trieste, per quest'opera, 49 milioni di euro, che si aggiungono ai 400 già stanziati per il porto della città, viene da chiedersi - conclude l'esponente del Patto - quale destino attende Udine e le comunità del Friuli. Gli interventi annunciati, come quello dell'ex Dormisch, dipendono per ora più dal mecenatismo di aziende private che dai finanziamenti dello Stato e della Regione. Chissà quindi se anche in Friuli arriverà qualche soldo. Tuttavia, visti i progetti presentati da Lega&Co a Trieste, vengono i brividi a pensare cosa potrebbero combinare i corrispondenti amministratori udinesi capitanati da Fontanini".

“Sono stati stanziati i fondi per la realizzazione di un’opera che a molti, noi compresi, appare improbabile e dannosa. Si tratta di oltre 40 milioni di euro di fondi pubblici, non 4,2 come indicato nel comunicato stampa dei parlamentari leghisti Pittoni, Panizzut e Moschioni, che non riescono a leggere correttamente una tabella confondendo i milioni con i chilometri”. Lo affermano la consigliera comunale triestina del MoVimento 5 Stelle, Alessandra Richetti, la consigliera circoscrizionale M5S Elena Danielis e il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Andrea Ussai, in merito al progetto di ovovia da realizzare a Trieste.

“E quindi a Trieste realizzeremo un’opera per il trasporto di massa (ora però bisogna cercare la massa) – continuano i portavoce -. Un’opera impattante esteticamente, visto che attraversa Porto vecchio e si arrampica sul costone, ma anche dal punto di vista ambientale, visto che risale lungo un crinale non stabile dal punto di vista idrogeologico e all’arrivo fa sparire un bosco per far posto ad un parcheggio da 4-700 (a seconda delle versioni) posti auto”.

“Avremo quindi un’opera che attualmente non convince una fetta significativa della popolazione, in primis le associazioni ambientaliste e culturali, che non collega il centro a Opicina ma a Campo Romano, che fa sorgere due stazioni di cemento, una vicino alla stazione ferroviaria e l’altra all’arrivo – concludono Richetti, Danielis e Ussai -. Una struttura che necessiterà di onerose manutenzioni e subirà fermi dovuti alla Bora, non propriamente un evento eccezionale in città”.

"L'ovovia è un'opera inutile e dannosa, uno spreco inaudito di denaro pubblico. Se questa è la ripresa resiliente immaginata dal PNRR c'è da essere molto preoccupati di come verrà spesa, a Trieste e altrove, la grande mole di finanziamenti in arrivo dall'Europa". Adesso Trieste ritiene inaccettabile che "le istanze delle organizzazioni della società civile siano state ancora una volta completamente ignorate, a livello nazionale oltre che a livello locale. Nonostante l'unanime parere contrario delle associazioni che si occupano di mobilità e ambiente, infatti, l'ovovia è stata finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione al PNRR".

"Ci schieriamo a fianco delle associazioni, che, oltre a raccogliere 4.000 firme contro l'ovovia e in favore, piuttosto, di un moderno tram treno, avevano anche inviato una lettera al MIT per chiedere di non finanziare l'inutile e dannosa opera. Le richieste dei portatori di interesse sono state ignorate ancora una volta, tanto a livello locale quanto a livello nazionale", attacca il capogruppo di AT Riccardo Laterza. "La realizzazione dell'opera provocherà danni irreversibili alla città dal punto di vista economico, urbanistico e ambientale, senza peraltro risolvere alcuno dei problemi di mobilità della città".

Adesso Trieste si era sempre dichiarata contraria all'opera, facendo dell'alternativa del tram moderno uno dei punti prioritari del programma. "Le ragioni della contrarietà sono molteplici: l'influenza nulla sulla riduzione del traffico di auto private, l'insostenibilità economica dell'opera, l'inutilizzabilità da parte dei pendolari (ricordiamo che l'opera sarà ferma almeno 30 giorni all'anno causa bora), oltre al danneggiamento della passeggiata prevista in Porto Vecchio, deturpata da piloni, stazioni, cavi" prosegue Giulia Massolino, consigliera di AT. "A questo si aggiunge il danno ambientale del disboscamento di Campo Romano, la cui riqualificazione era stata finanziata dall’UE nel 2004. Alla faccia del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (‘Do no significant harm’ – DNSH), citato dallo stesso Ministero nel comunicato che annuncia il finanziamento dell’opera".

"Valuteremo, di concerto con le associazioni coinvolte, quali azioni si possano ancora intraprendere per impedire la realizzazione dell'opera e i danni conseguenti", chiude Laterza.