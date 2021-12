'L'Ue ritira il divieto di vendita per le case non efficienti'

“Grazie al pressing della Lega in Europa e alle proteste del governo italiano, la Commissione Ue fa marcia indietro facendo decadere la proposta che prevedeva il divieto di vendita e affitto per gli immobili non efficienti dal punto di vista energetico. Un successo per il sistema Italia e per la Lega di governo che grazie ai suoi europarlamentari, sottosegretari e Ministri ha lavorato nelle sedi competenti e ha portato a casa questo importante risultato. Da sempre rivendichiamo la necessità di preservare l’ambiente ma senza derive ideologiche e soprattutto senza che i costi della transizione energetica ricadano sui cittadini", dichiara in una nota l’europarlamentare e coordinatore Lega Fvg Marco Dreosto.