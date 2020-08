'La Cavarzerani? E' la denuncia del fallimento di Fedriga e Fontanini'

Dopo la manifestazione della Lega fuori dall’ex caserma Cavarzerani, questa mattina si è tenuta anche la conferenza stampa del Pd che, all’ex Frigorifero di via Sabbadini, a Udine, ha voluto riaccendere l’attenzione sui “veri problemi della città e della Regione, a cui l’Amministrazione Fedriga e Fontanini non ha saputo dare risposte”. Presenti l’ex presidente della Regione, la deputata Debora Serracchiani, il segretario regionale Cristiano Shaurli e il capogruppo dem in Consiglio comunale Alessandro Venanzi.

“Fedriga, in quanto presidente di Regione, ha l’obbligo di governare e dare risposte”, spiega Serracchiani. “Ricordo che questa Giunta Fvg ha smantellato l’accoglienza diffusa e la vigilanza sanitaria sugli immigrati, che mai come ora sarebbe fondamentale. Fedriga continua a chiedere al Governo cose, come la chiusura dei valichi secondari, su cui sa che la risposta sarà negativa, anche perché influirebbe negativamente sui cittadini del Fvg, che usano quotidianamente quei confini per muoversi da una parte all’altra. I migranti sono arrivati a Udine perché a Trieste è aumentata la sorveglianza. Quindi Fedriga, anziché sbraitare, dovrebbe chiedere maggiori controlli. E su questo il Governo si è già impegnato, con nuovi arrivi di forze dell’ordine e di militari. L’attenzione dell’Esecutivo sul Fvg è già molto alta”.

“I grandi assembramenti, su cui ha puntato Fedriga, non sono la soluzione, anzi. E la situazione alla Cavarzerani lo dimostra. L’abolizione degli Sprar decisa dai decreti Salvini contribuisce ad acuire il problema, che ora è anche di carattere sanitario. Ma ricordo che le competenze sulla Salute sono in capo alla Regione, quindi è compito di Fedriga istituire opportune misure di contenimento”, conclude Serracchiani.

"È ora di occuparsi dei problemi reali dei cittadini, basta usare armi di distrazione di massa per coprire il completo vuoto amministrativo della Giunta Fedriga. Oggi abbiamo visto l’ennesimo show mediatico fatto dal segretario regionale della Lega con le bandiere della Lega, non da un presidente della Regione che, incapace di dare risposte, usa i migranti per nascondersi dietro di loro e coprire la sua incapacità", ha detto Shaurli.

"In un momento in cui abbiamo visto comportamenti indegni dentro il Consiglio regionale - ha spiegato Shaurli - ci si aspettava che Fedriga si ricordasse di essere presidente della nostra Regione, si ricordasse di essere uomo delle istituzioni, presidente di tutti. La risposta è stata andare fuori dalla Cavarzerani con le bandiere della Lega a fare la solita propaganda. Siamo assolutamente preoccupati da questo atteggiamento - ha sottolineato - per il niente messo in campo per il futuro della nostra Regione e per un clima di ostilità che la Lega sta continuando ad alimentare".

"Siamo qua anche per ribadire che ci sono risorse importantissime - ha aggiunto Shaurli - per la regione e per i comuni arrivate dal Governo e dall’Europa: è ora di occuparsi di questo, di utilizzarle a diretto beneficio di lavoratori ed imprese. Invece il nulla su quanto fatto dalla Regione è coperto dallo sbraitare di Fedriga e camerati su un solo argomento, ed anche su quello - ha concluso - non hanno trovato una soluzione che sia una".

“Questa non è una contro-manifestazione”, prosegue Venanzi, “ma una conferenza per riaccendere i riflettori sui veri temi. Alla Cavarzerani oggi abbiamo assistito alla denuncia del totale fallimento della politica amministrativa della Regione e della città di Udine. Fedriga ha obbligato Fontanini a spogliarsi dal ruolo di sindaco e a manifestare a un evento della Lega, chiedendo aiuto ad altri perché non c’è stata la capacità di gestire la situazione".

"Noi, come Giunta, abbiamo gestito un periodo difficilissimo sotto il profilo dell’immigrazione, con numeri tre volte superiori a quelli di oggi, quindi sappiamo cosa significa provare a dare delle risposte ai problemi. Diciamolo chiaramente: l’emergenza sanitaria, rispetto all’accoglienza, non è stata gestita. Aver continuato ad accogliere persone, che poi sono risultate positive, alla Cavarzerani è stata una scelta che ha fatto scoppiare una bomba sanitaria nel cuore di Udine. Detto questo, condanniamo qualsiasi forma di violenza, come accaduto la settimana scorsa nell’ex caserma. Quel genere di protesta non è accettabile perché tutti devono rispettare le regole”.