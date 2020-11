'La collaborazione delle opposizioni sia reale'

"Il carico di lavoro a cui sono sottoposte quotidianamente le strutture sanitarie regionali è enorme. Per questo l'appello alla responsabilità fatto in più occasioni dal governatore Massimiliano Fedriga ha un valore significativo, ma purtroppo è rimasto spesso inascoltato dalle Opposizioni in Consiglio regionale". Lo evidenziano in una nota i consigliere della Lega, Danilo Slokar e Antonio Calligaris.

"Sono soddisfatto per i buoni propositi di collaborazione e i toni moderati espressi dalle Opposizioni - aggiunge Slokar - ma temo il gioco delle parti di altri esponenti politici che, in questa circostanza, non si sono espressi oppure lo hanno fatto distintamente".

"L'iniziativa del monitoraggio attraverso i tamponi - sottolinea Calligaris - va in questo momento a scongiurare una situazione di zona rossa per i piccoli comuni, per la maggior parte montani. L'obiettivo, infatti, è quello di lavorare sull'individuazione dei positivi e la loro messa in sicurezza, assistenza e isolamento. L'azione svolta con la condivisione dei sindaci è certamente in linea con la politica sempre espressa da questa Maggioranza".

"Non sarà certamente la convocazione della III Commissione - concludono i leghisti - a far calare i contagi, ma la collaborazione di tutti dentro e fuori le istituzioni".