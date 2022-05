'La comunità che educa, una prospettiva di futuro' è il tema dell'incontro promosso a Monfalcone dalla candidata sindaco del centrosinistra Cristiana Morsolin. L'appuntamento è per il 4 maggio alle 17.30 al Palazzetto Veneto.

"Come coalizione del centrosinistra crediamo sia importante mettere al centro i bambini/e e i giovani, la scuola", spiega Morsolin. "Per questo abbiamo fatto degli incontri con insegnanti delle scuole di Monfalcone di ogni ordine e grado. Dal lavoro del gruppo sono emersi alcuni degli indirizzi inseriti nel programma elettorale. Il gruppo ha lavorato con il pedagogista Franco Santamaria".

"Grazie a lui, abbiamo la possibilità di organizzare questo incontro/seminario con il dottor Willy Mazzer, esperto di politiche per infanzia e adolescenza, che ha lavorato molto in tavoli interistituzionali con enti, associazioni per attivare nei territori politiche che mettono al centro i bambini e i giovani. Insieme cerchiamo di dare una svolta al nostro territorio con un patto educativo della comunità", conclude Morsolin.