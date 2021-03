"Ieri nell'incontro con il Presidente Fedriga come Open Sinistra Fvg abbiamo espresso la preoccupazione che provvedimenti di ulteriori chiusure delle scuole siano inutili se non accompagnati da altre misure", commenta il consigliere Furio Honsell. "I bisogni di socialità dei giovani non devono essere dirottati in altri luoghi, come i dehors dei locali pubblici. Inoltre la Dad non è misura equa, soprattutto in un territorio nel quale l'infrastruttura digitale non è efficiente per tutti".

"Non possiamo come unica misura chiudere le scuole se non in presenza di specifici focolai. Un altro punto sollevato è quello della maggiore chiarezza di informazione sulle prenotazioni dei vaccini per le varie fasce di età della popolazione e soprattutto per i disabili. Ci auguriamo che il Presidente sappia tenere presente le nostre sollecitazioni che vanno soprattutto a favore dei cittadini comunque meno avvantaggiati", conclude Honsell.