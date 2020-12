'La doppia contribuzione penalizza i farmacisti'

“Ho chiesto alla Commissione europea se la normativa in materia di contribuzione obbligatoria per i farmacisti dipendenti italiani possa essere considerata discriminante in tema di diritti dei lavoratori, con particolare riferimento alla parità di trattamento e al beneficio delle prestazioni di sicurezza sociale, qualunque sia il luogo di occupazione o residenza”. Lo rende noto l’europarlamentare della Lega, Elena Lizzi, che, sollecitata da lavoratori dipendenti del settore, ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea per sapere, inoltre, se questa pratica sia utilizzata anche in altri Stati membri.

“L'ENPAF - spiega Lizzi - è l'ente di previdenza italiano che assicura non solo i liberi professionisti titolari di farmacia, ma anche coloro che esercitano la professione sotto forma di lavoro subordinato: questi ultimi sono obbligati al versamento contributivo dell'intera annualità non frazionabile (4.541 euro nel 2020) e, al contempo, sono però obbligatoriamente assicurati presso la gestione Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, l’ente di previdenza sociale nazionale".

“L'articolo 3 dello Statuto ENPAF prevede che tutti gli iscritti agli Albi professionali dei farmacisti siano d'ufficio iscritti all'Ente e tenuti al versamento dei relativi contributi, a norma dell'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233”, precisa l’esponente della Lega.

Lizzi ricorda che “a decorrere dal 2004, non è più prevista la restituzione dei contributi per coloro che non hanno maturato i requisiti vigenti presso l'ENPAF e pertanto tali somme restano acquisite alla gestione, senza possibilità di essere utilizzate dagli interessati tramite gli istituti di totalizzazione, cumulo e ricongiunzione dei periodi assicurativi, in quanto coincidenti con quelli maturati presso l'INPS”.

“Siamo a conoscenza e stiamo approfondendo questa ed altre ingiustizie certamente per equità sociale, ma anche –conclude Lizzi- per riconoscenza verso l’importante lavoro svolto da questi professionisti da mesi al servizio della comunità in un momento di grande emergenza sanitaria”.