'La Giunta discrimina gli stranieri sul bandi affitti'

"La Giunta Fvg, ormai diventata un monocolore della Lega, non perde occasione per strumentalizzare e discriminare gli stranieri. Ora lo fa con l'ennesima circolare contraddittoria dell'assessorato retto da Graziano Pizzimenti sui bandi affitti". Lo afferma in una nota il vicecapogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, commentando "le dichiarazioni dell'assessore regionale al Territorio sull'ultima circolare della direzione centrale di ieri, a un giorno dalla scadenza dei bandi comunali. Questa, sostituendo la precedente dello scorso 19 giugno, ne cambia totalmente l'indirizzo, disinteressandosi di quanto previsto dal decreto legge 34/2020 (peraltro fino al 31/12/2020) e gettando le Amministrazioni locali nel pieno caos".

"Anziché andare nella direzione della semplificazione, come fatto dal Governo nazionale con l'estensione dell'autocertificazione per tutti nel periodo di emergenza Covid-19, la circolare complica la vita alle persone. Ovviamente, se straniere. L'esclusione dell'autocertificazione per attestare di non avere un'abitazione di proprietà all'estero e la richiesta, per i cittadini extracomunitari, di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero - aggiunge il rappresentante dem - in molti casi sono impossibili e molto complicati da ottenere. Quindi, ciò provoca una discriminazione nei confronti di persone straniere che in Italia lavorano e vivono da anni, integrate nelle comunità".

"La stessa non applicazione del dm 21/10/2019, successivo alla dichiarata incostituzionalità, proprio perché discriminatorie di norme analoghe di altre Regioni, rappresenta un vulnus allo stato di diritto e di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Il rischio vero - conclude Moretti - è quello di trovarsi di fronte a contenziosi e a caos che nessuno sarà in grado di controllare".