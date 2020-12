'La Giunta Fedriga sblocca la realizzazione del ponte Meduna'

“Dopo anni di rinvii e di continui avvicendamenti fra le amministrazioni regionali, grazie al presidente Massimiliano Fedriga e alla sua Giunta, finalmente si realizzerà il ponte sul Meduna. Ovvero un’opera strategica per il territorio della provincia di Pordenone e in generale per il Friuli Venezia Giulia”. Lo dichiara il consigliere regionale Simone Polesello (Lega) che, a proposito del piano di opere annunciato dal presidente Massimiliano Fedriga, aggiunge: “Un piano triennale di investimenti di oltre 350 milioni per tutto il Friuli Venezia Giulia, di cui 23 milioni andranno al Comune di Pordenone per la realizzazione del nuovo ponte sul Meduna sulla S.S. 13 “Pontebbana” in corrispondenza dell’ingresso est a Pordenone. In particolare, nel 2021 verrà stanziato 1 milione di euro, a cui se ne aggiungeranno ulteriori 10 nel 2020 e altri 12 per l’anno 2023”.

“Una serie di ulteriori interventi sono previsti anche per altri Comuni, a cui saranno messi a disposizione direttamente i fondi per poter velocizzare la realizzazione di opere ritenute fondamentali. Rivolgo un sentito ringraziamento al Presidente e alla Giunta per la scelta di destinare importanti risorse per la realizzazione di opere strategiche per lo sviluppo della nostra regione, a conferma del grandissimo lavoro che questa amministrazione regionale di centrodestra porta avanti nell’interesse dei cittadini” conclude la nota del consigliere regionale Simone Polesello.

"La realizzazione del nuovo Ponte sul Meduna, attualmente un vero e proprio collo d’imbuto della viabilità lungo la statale 13 Pontebbana e principale porta di ingresso a Pordenone per chi arriva da Udine sta per diventare realtà grazie al lavoro di squadra fortemente voluto dal presidente Fedriga. Un risultato importantissimo – sottolinea il Consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Basso-, un’impegnativa opera strategica per la viabilità e il benessere dei pordenonesi e di tutta la provincia, che dimostra le intenzioni che la Giunta regionale sta perseguendo con grande prontezza e concretezza, a differenza di quanto avvenuto in passato quando al governo regionale c’era il centrosinistra. Un vero segnale di discontinuità rispetto all’era Serracchiani-Bolzonello: è un dato di fatto che quando amministra il centrodestra si passa all’azione, e l’impegno politico del sindaco Ciriani è risultato decisivo per il territorio".

Un lavoro di squadra che consolida lo stretto legame tra la città della Destra Tagliamento e la Regione, tra l’efficienza delle due amministrazioni Ciriani-Fedriga, un patto operativo che dimostra l’impegno della Giunta regionale, del presidente Fedriga e dall’assessore Pizzimenti, "a cui va il mio ringraziamento –conclude Basso- e il plauso per aver compreso, ancora una volta e sempre più, le istanze del territorio pordenonese".