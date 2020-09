'La Giunta metta mano al trasporto scolastico'

"Dopo il disastroso avvio dell'anno scolastico, con assembramenti alle fermate delle corriere e alunni lasciati a piedi per mancanza di posti, la Giunta Fedriga metta mano al trasporto pubblico, potenziando tempestivamente e a sue spese il servizio anche coinvolgendo i privati del settore dei trasporti e fornendo adeguate risorse ai Comuni che stanno colmando le lacune". Lo afferma il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni firmatario di un'interrogazione con la quale chiede alla Giunta regionale di intervenire nel comparto del trasporto pubblico per risolvere le problematiche insorte nell'avvio dell'anno scolastico.

"Per tutta l'estate abbiamo assistito al tiro al bersaglio della Giunta verso il governo nazionale sulla ripartenza della scuola. Invece di alimentare sterili polemiche, meglio sarebbe stato fare la propria parte e organizzare in tempo utile i servizi di competenza della Regione, in modo tale da non farsi trovare impreparati alla ripresa delle lezioni. I persistenti disagi legati all'inadeguata programmazione dell'assessore ai Trasporti, purtroppo, stanno penalizzando gli alunni e le loro famiglie. I sindaci che stanno meritoriamente cercando di mettere una pezza su ritardi e mezzi mancanti non vanno lasciati soli. Dopo avere visto i risultati del suo immobilismo, speriamo che la Giunta Fedriga abbandoni la propaganda a ogni costo e dia quelle risposte concrete attese dal territorio".