'La Giunta si lava le mani dei plessi nei piccoli Comuni'

"L'edilizia scolastica, in particolare nei centri più periferici, viene penalizzata dalla Giunta Fedriga che si affida completamente all'azione dello Stato attraverso il Pnrr. È necessario invece un impegno politico della Regione per garantire lo scorrimento delle graduatorie, visto che delle 117 domande presentate, solo 11 hanno trovato seguito con il risultato che oltre un centinaio di piccoli plessi, con i progetti già pronti a essere finanziati, restano al palo nonostante l'urgente bisogno di essere messi in sicurezza". Lo affermano il consigliere regionale Enzo Marsilio (Pd) e il capogruppo Pd, Diego Moretti a margine del dibattito sulla legge di stabilità 2022, nella prima commissione integrata.

"Nell'ultimo assestamento approvato solo qualche giorno fa, l'azione della Giunta si è concentrata solo sui plessi scolastici medio grandi, lasciando completamente sguarniti quelli più piccoli. Di fatto, anziché rafforzare le scuole nei piccoli centri, li hanno abbandonati con l'evidente scopo di farli chiudere per accentrare gli studenti nei plessi più grandi" affermano Marsilio e Moretti.

"Nemmeno all'interno della legge di Stabilità, nonostante l'abbondanza di denaro, la Giunta ha previsto i fondi necessari per gli interventi sui plessi più piccoli, giustificandosi con il fatto che sarà il Governo nazionale a intervenire direttamente con i fondi del Pnrr. Quei fondi però non basteranno. Ribadiamo dunque la necessità di un'azione da parte dell'amministrazione regionale che non può voltare le spalle a migliaia di bambini e ragazzi che quotidianamente frequentano gli oltre cento plessi scolastici ancora non a norma dal punto di vista della sicurezza sismica e in questo senso lavoreremo durante la discussione sulla finanziaria regionale, affinché la Regione si assuma le proprie responsabilità e dia risposte alle decine di Comuni in attesa di risposta".