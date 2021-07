'La Giunta udinese snobba i problemi delle dipendenze'

“L’assenza di almeno un rappresentante di giunta, in particolare dell’assessore alla salute e alle politiche sociali Giovanni Barillari, sancisce la distanza di questo esecutivo dai problemi che riguardano importanti fasce di popolazione, in particolare i giovanissimi, che non possono essere sottovalutati”. Lo affermano le consigliere e commissarie 3a Commissione Politiche Sociali, Eleonora Meloni e Sarà Rosso, in relazione alla seduta convocata sul tema delle dipendenze da sostanze psicotrope, dove l’assenza dell’assessore Barillari è stata rimarcata dalle opposizioni, che hanno lasciato l'Aula.

“Il quadro che il dott. Moratti, Direttore del Dipartimento delle Dipendenze, ci ha fatto - proseguono le consigliere - meritava la presenza di Barillari non soltanto per rispetto istituzionale dell'ospite e dei Commissari stessi, ma soprattutto la trattazione e l’ascolto di proposte concrete da parte dei commissari nei confronti della giunta".

“Basti pensare ai progetti che la precedente amministrazione aveva messo in campo e chiuse purtroppo in un cassetto da parte della giunta Fontanini, senza però fornire alcuna alternativa a sostegno dei più giovani sul tema abuso di sostanze psicotrope (legali o illegali): si pensi al Tavolo Dipendenze (avviato nel 2016), al progetto “Overnight”, alle azioni con la consulta provinciale degli studenti, o la manifestazione sportiva “Udine Free Bike” (3 edizioni alle spalle).

“Un tempo un certo Ente pubblico sperava di ridurre l’abuso di alcol e gli incidenti stradali alcol correlati con slogan o delle sagome di cartone poste sul ciglio della strada. Servono invece azioni concrete e coordinate insieme agli Enti (Azienda Sanitaria e Dipartimento Dipendenze in primis), forze dell’ordine, ufficio scolastico, associazioni,... Servono fondi da destinare a progettualità pensate apposta per coinvolgere in prima persona i giovani e fare prevenzione".

"Ad oggi non abbiamo ancora visto alcun atto in tal senso da parte di questa amministrazione leghista. Dal canto nostro siamo pronti e disponibili a lavorare insieme per il bene della nostra comunità. Speriamo solo che la prossima volta l’assessore si degni di essere presente” concludono le consigliere dem Meloni e Rosso.