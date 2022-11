'La guerra in Ucraina, buone prassi di accoglienza in Fvg'

Un incontro a più voci per raccontare le buone prassi messe in campo in Friuli Venezia Giulia per dare accoglienza ai rifugiati ucraini: venerdì 25 novembre, presso la sala Tessitori a Trieste, istituzioni, politica, sindacato e mondo della formazione e dell’istruzione si riuniranno per fare il punto sulla guerra in Ucraina ed, in generale, sul sistema dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti, anche rispetto al mercato del lavoro.

Saranno due le sezioni di lavoro proposte dall’iniziativa organizzata da Anolf Cisl Fvg, in collaborazione con Cisl Fvg, e che si pone nell’ambito del progetto europeo UnionMigrantNet and Cities Together for Integration, coordinato dal Sindacato europeo CES: una dedicata alle sfide del mercato del lavoro e all’integrazione, l’altro alle buone pratiche e agli indirizzi sul territorio rispetto al fenomeno migratorio, ed ucraino in particolare.

L’iniziativa prende le mosse da un corso intensivo e gratuito di lingua italiana e cittadinanza attiva organizzato da Anolf a Trieste e che ha visto la partecipazione di 49 rifugiati ucraini, tutte donne, di cui tre bambini. Attraverso l’evento di venerdì – che vedrà anche la consegna ufficiale degli attestati di frequenza e conclusione del corso – racconteremo la vita di queste persone, dalla loro formazione alla presa in carico, con testimonianze dirette.

Quanto al parterre gli ospiti si alterneranno all’interno dei due pannel di interventi previsti. Parteciperanno nella prima sezione dedicata all’integrazione nel mercato del lavoro del Friuli Venezia Giulia: Nicola Manfren, direttore centrale dell’Assessorato al Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia, che presenterà la fotografia generale sull’emergenza ucraina e i dati aggiornati sul sistema di accoglienza e integrazione, Katarina Modic, coordinatrice generale dell’accoglienza per la Caritas di Trieste, Carlo Grilli, assessore alle politiche sociali del Comune di Trieste, Ornella Urpis, docente universitaria, Armida Hitaj, insegnante del corso intensivo SOS lingua, Michela Anastasio, coordinatrice Cisl Trieste Gorizia. La moderazione sarà affidata alla giornalista Anna Piuzzi.

Il secondo pannel di interventi, moderati dal segretario generale della Cisl Fvg, Alberto Monticco, vedrà impegnati: Alessia Rosolen, assessore regionale al Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia, Pierpaolo Roberti, assessore regionale all’Immigrazione, Alida Misso, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, Giuseppe Del Col, direttore operativo Confindustria Alto Adriatico, Luciano Bordin, presidente Ial Fvg.

I lavori della giornata saranno introdotti dal presidente di Anolf Fvg, Ahmed Faghi Elmi. Interverranno anche il prefetto di Trieste Annunziato Vardè e per la CES, Mercedes Miletti. Chiuderà, invece, la presidente nazionale di Anolf, Maria Ilena Rocha.