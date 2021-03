'La Lega pensi all'emergenza in Fvg, non ai temi romani'

"Il polemizzare su temi nazionali è un goffo tentativo che la Lega del Fvg attua per non parlare della grave situazione pandemica locale. Meglio accusare il Pd nazionale piuttosto che riconoscere che la situazione del Covid, in Fvg, dopo tre anni di governo è sfuggita di mano". Lo afferma il capogruppo del Pd, Diego Moretti replicando alle dichiarazioni della Lega sullo Ius soli.

"Alla Lega del Fvg riesce più facile la propaganda piuttosto che contribuire a trovare soluzioni, con consiglieri regionali che si attardano a dare i temi al programma di governo nazionale. Pensino alla situazione drammatica in cui si trova la nostra regione, tra le peggiori d'Italia per contagi, ricoveri e mortalità, oppure alla situazione della campagna vaccinale in Fvg fatta di annunci, rettifiche, incertezze. Il dibattito romano lasciamolo a Roma, a Trieste pensiamo ai cittadini del Fvg".