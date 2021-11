'La manovra Fvg si arricchisce di oltre 6 milioni'

"ll disegno di legge regionale di stabilità si arricchisce di oltre 6 milioni. La Giunta ha approvato oggi un pacchetto di ulteriori emendamenti tra i quali spiccano interventi per il territorio e in particolare per le infrastrutture, i centri per l'impiego, il patrimonio malghivo e la digitalizzazione della cartografia regionale". Lo ha reso noto l'assessore regionale Barbara Zili al termine della riunione dell'Esecutivo del Friuli Venezia Giulia.

"Si tratta di interventi mirati - ha spiegato Zilli -, rivolti alla viabilità di accesso all'ospedale di Cattinara e alle sedi stradali dedicate a eventi sportivi di caratura internazionale, di risorse per pesca e agricoltura e per le malghe e di finanziamenti destinati a realizzare un centro dell'impiego a Pontebba".

Nello specifico 2,3 milioni saranno assegnati ad Asugi per la realizzazione di interventi di viabilità di accesso all'ospedale di Cattinara, un milione andrà ai Comuni per lavori sulle sedi stradali interessate da eventi sportivi di rilievo, 500mila sono destinati alla riqualificazione dei poli sportivi per Eyof, il festival olimpico della gioventù europea in programma nel 2023, 450mila alla realizzazione di un centro per l'impiego in un immobile di Pontebba, 220mila euro saranno suddivisi tra Ente tutela pesca (120mila) ed Ersa (100mila) e 762mila euro andranno al perfezionamento digitale della cartografia regionale a cura della società in house Insiel.

Tra gli emendamenti approvati dalla Giunta spicca la riqualificazione del patrimonio malghivo, mentre altri interventi normativi licenziati oggi come emendamenti da proporre al Consiglio regionale riguardano l'arricchimento della biodiversità forestale, un'ulteriore agevolazione nell'ambito del Fondo di rotazione dell'agricoltura e misure per la promozione dell'agricoltura biologica.