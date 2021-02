Oggi, Fratelli d’Italia ha manifestato davanti agli impianti da sci chiusi anche a Tarvisio nell’ambito dell’Iniziativa “la montagna merita rispetto non Speranza”.

Una manifestazione per mostrare solidarietà agli operatori della montagna fortemente penalizzati dalle recenti restrizioni del Governo, in continuità con quello precedente e privi di aiuti concreti a sostegno della categoria.

In una nota il deputato Walter Rizzetto, coordinatore regionale del partito, afferma: “Se nel merito il Governo avrebbe anche potuto avere ragione, nel metodo è stato disastroso. Gli operatori che si erano preparati per la riapertura hanno perso migliaia di euro e purtroppo non hanno più la voglia di riprendere le loro attività in quanto non si fidano più. Ora hanno bisogno di indennizzi in tempi record”.

Nella foto i consiglieri FdI di Tarvisio Franco Baritussio e Isabella Ronsini accanto a un impianto di risalita chiuso e Laura Tosoni (direttivo FdI Tolmezzo), Marco Maieron, Daniela Forzan e Giacomo Radivo a Ravascletto.