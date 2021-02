'La mossa di Salvini spiazza il centrosinistra'

"Con le sue parole dopo l'incontro con il premier incaricato Mario Draghi, di fatto Matteo Salvini ha spiazzato l'intero centrosinistra facendo emergere la differenza tra chi si muove in positivo, alla ricerca di soluzioni ai gravi problemi che abbiamo davanti, e chi insiste a cercare consensi (che neanche arrivano) criminalizzando l'avversario politico, puntualmente descritto come brutto sporco e cattivo. Per quanto riguarda il mio settore di competenza, in qualità di responsabile nazionale Scuola della Lega, chiediamo di concentrare energie in primo luogo su stabilizzazione docenti, rimodulazione vincolo permanenza, recupero esperienza direttori amministrativi facenti funzione letteralmente gettata dal ministro Azzolina e prevenzione sanitaria onde non perpetrare l'apri e chiudi delle scuole per la pandemia". Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vice presidente della commissione Cultura a palazzo Madama.