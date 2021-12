Doppio incontro venerdì 3 dicembre, a Tavagnacco e a Trieste, con i parlamentari del Pd Chiara Gribaudo e Tommaso Nannicini, dedicato a “La parità salariale e la condivisione genitoriale”.

A Tavagnacco (Udine) l'appuntamento è alle 17 nella sala “Feruglio” in piazza indipendenza 1, con la partecipazione del vicesegretario Pd Fvg Paolo Coppola e del coordinatore del circolo Pd di Tavagnacco Alfio Marini.

A Trieste il ritrovo è alle 20 nell’Antico Caffè San Marco, con Paolo Coppola, la segretaria generale Ulica Fvg Patrizia Sushmel, la segretaria del Pd provinciale di Trieste Laura Famulari, il consigliere comunale dem Luca Salvati.

La deputata Gribaudo è stata relatrice della legge per la parità salariale, recentemente approvata in Parlamento, per il completo superamento delle disuguaglianze di genere, l'aumento dell'occupazione femminile e l'assunzione del principio di condivisione tra donne e uomini delle opportunità e delle responsabilità sul lavoro e in famiglia. Il senatore Nannicini è primo firmatario di un disegno di legge che prevede congedi obbligatori di 5 mesi retribuiti al 100% per entrambi i genitori, valido per tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori: dipendenti, autonomi, pubblico, privato.