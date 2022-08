'La politica deve tutelare gli ambulanti'

"In tutta Italia gli ambulanti sono in agitazione per la decisione di più amministrazioni comunali, dettata da sentenze di Tar e Consiglio di Stato, di mettere a gara il suolo pubblico, secondo la direttiva Bolkestein. È necessario che il Parlamento, subito dopo le prossime elezioni, intervenga a tutela di una categoria che conta quasi 200mila attività, un quinto dell'intero settore commercio. La politica si deve fare carico di prendere iniziative per tutelare i diritti di tanti imprenditori individuali e lavoratori che vedono a rischio il proprio futuro". Così Franco Dal Mas, senatore di Forza Italia.