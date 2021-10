"Ancora uno sforzo, mettiamocela tutta per chiudere al meglio questa intensa e bella campagna elettorale per le #elezioniamministrative2021. Iniziative pubbliche, incontri nei mercati, confronti a tu per tu con i cittadini: giorni anche faticosi ma di ogni momento sono grata, perché ho potuto star vicino a gente vera, rispondere alle loro domande, spiegare che il #PD è con loro, concretamente. Ovunque ho ripetuto che la priorità è il lavoro, sicuro e giustamente retribuito, perché nella povertà e nella precarietà non ci sono diritti. E noi siamo dalla parte dei diritti". Lo scrive sulla sua pagina Facebook la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani.

"Grazie di cuore a tutte e tutti i candidati sindaci - scrive ancora la capogruppo dem - che ho incontrato in queste settimane lungo tutta la penisola: sono i più coraggiosi perché sono pronti a prendersi enormi responsabilità per il bene di tutti. Ma grazie a tutte le donne, i giovani e gli anziani che si sono messi in gioco: hanno davvero a cuore il loro territorio e sono all'altezza delle sfide che ci attendono. Un grosso in bocca al lupo a tutte e tutti i candidati nei vari consigli comunali, ad Amalia Bruni in Calabria e in particolare al nostro Segretario nazionale Enrico Letta in corsa nelle suppletive di Siena".

"Nel mio Friuli Venezia Giulia - aggiunge Serracchiani - le sfide sono molte e importanti: mando uno speciale augurio alle candidate e candidati del Partito Democratico e del centrosinistra, in particolare a Francesco Russo in corsa a Trieste e a Gianni Zanolin a Pordenone".