"Perfettamente inutile che Fedriga chieda al Governo la quarantena per chi viene dalla Serbia: c'è già. È chiarissimo l'obbligo della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento per 14 giorni cui si devono sottoporre le persone che arrivano dalla Serbia e da tutti i Paesi extra Schengen, come è scritto nell'ordinanza firmata dal ministro Speranza il 30 giugno. Chiediamo piuttosto che ci siano più controlli negli ingressi dai Paesi a rischio". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, replicando al presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il quale aveva ipotizzato di chiedere al Governo "di valutare l'imposizione della quarantena" perché "in Serbia la situazione si fa sempre più difficile".

"La decisione di mantenere la quarantena per chi arriva da fuori Schengen - ricorda Shaurli - è stata presa dall'Italia come precauzione aggiuntiva a quanto concordato dal Consiglio europeo. Rispetto ai tamponi è nella facoltà della nostra Regione imporli a chi entri nel nostro territorio, esattamente come ha scelto di fare oggi il presidente Zaia con un'apposita ordinanza, che Fedriga può copiare".

"A proposito della quarantena - aggiunge il segretario dem - il ministro Speranza ha opportunamente ricordato che il 'Decreto Rilancio' assegna 32 milioni a Regioni e Province Autonome per sostenere le spese di isolamento e quarantena".