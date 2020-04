'La Regione dia giuste risposte su Electrolux'

"La permanenza di Electrolux Italia a Porcia deve essere una priorità da contemplare nei piani di riapertura delle aziende, necessariamente senza derogare alle condizioni di sicurezza e salute di tutti i lavoratori. L'auspicio è che la Regione dia le giuste e tempestive risposte per assecondare sia le necessità dell'impresa che quelle dei lavoratori, in questa delicata fase". A dirlo è la consigliera regionale del Pd, Chiara Da Giau commentando in una nota la richiesta avanzata alle istituzioni dalla multinazionale svedese Electrolux al fine di consentire il riavvio della produzione nello stabilimento purliliese, come misura per salvaguardare le necessità primarie delle famiglie e migliaia di posti di lavoro.

"In questo momento non possiamo dimenticare che la sicurezza dei lavoratori è anche la tutela del posto di lavoro, oggi come in futuro. Sappiamo bene che lo stabilimento della Destra Tagliamento è soggetto a forte competizione sia sul territorio nazionale che all'estero (Polonia). Proprio per allontanare lo spettro di repentini trasferimenti di linee produttive e la perdita di posti di lavoro in azienda e nell'indotto, ci sentiamo di appoggiare ogni riflessione ponderata che porti al riavvio dell'attività produttiva in modo sicuro ma anche tempestivo".

Electrolux, continua l'esponente dem, "è un'azienda strategica per il tessuto economico e sociale del territorio. È stata per questo oggetto nel 2013 di impegno e investimenti significativi da parte della Regione con l'allora vicepresidente Bolzonello. Quegli investimenti e quell'impegno non vanno dispersi e anzi auspichiamo che l'assessore Bini sappia esprimere altrettanta dedizione nel sostenere tutto ciò che sarà necessario per poter attuare rigorosi protocolli di sicurezza interna per i lavoratori ma anche - conclude Da Giau - per risolvere le complesse questioni del trasporto in sicurezza delle centinaia di operai".