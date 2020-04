'La Regione favorisca le aperture'

“La misura è colma: se aspettiamo ancora il problema non sarà quando riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri o centri estetici, ma se riapriranno. La Regione si è contraddistinta per ordinanze ispirate al principio di cautela che hanno dato risultati positivi. Oggi che è calata la pressione negli ospedali e ridotto a 13 il numero dei pazienti affetti da Covid nelle terapie intensive credo sia il momento di pensare al futuro. Il governo pare cieco di fronte alle conseguenze devastanti che le restrizioni avranno sul tessuto economico: la nostra Regione sarebbe nelle condizioni di far ripartire moltissime attività, qualora il governo glielo consentisse, grazie alle misure di sicurezza che gli imprenditori sono pronti ad adottare. Nelle scorse ore il presidente Fedriga ha preso posizione contro alcune restrizioni: l’invito che gli rivolgiamo è di agire sin da subito per inserirsi nelle confuse norme nazionali per favorire le aperture e scongiurare il rischio di chiusura per molte attività commerciali”. Lo afferma in una nota Sandra Savino, deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg.