'La Regione favorisce l'inclusività di spiagge e parchi'

“Si tratta di un vero e proprio simbolo di inclusione e civiltà, un passo avanti importantissimo verso il riconoscimento delle pari opportunità per le persone con disabilità o ridotta mobilità”. Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale Maddalena Spagnolo (Lega), prima firmataria e presentatrice dell’emendamento approvato e collegato alla Legge di Stabilità 2022 che “favorisce l’accesso e la fruizione da parte delle persone con disabilità o ridotta mobilità istituendo una misura contributiva in favore degli enti pubblici e privati proprietari o gestori di spiagge, aree sportive e ricreative ovvero parchi attrezzati, ubicati nel territorio regionale per realizzare opere dirette a consentire l’accesso alle strutture e la fruizione delle stesse e per il connesso acquisto di attrezzature”.

In particolare, Spagnolo aggiunge: “L’emendamento ha impegnato l’Amministrazione regionale ad erogare contributi sino a un ammontare massimo complessivo di 5.000€ per ciascun beneficiario. Le domande di contributo – dettaglia l’esponente di maggioranza - devono essere presentate entro il 31 maggio 2022, con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione attività produttive corredate da un preventivo di spesa con l’indicazione delle spese e degli oneri relativi all’intervento”.

“Complessivamente l’Amministrazione regionale mette a disposizione la somma di 250.000 euro con questa misura volta a realizzare interventi per migliorare e aumentare l’inclusione delle persone con disabilità o ridotta mobilità. Si tratta di una misura importante – conclude Maddalena Spagnolo – per cui ringrazio il presidente Fedriga e la Giunta che ne hanno condiviso gli obiettivi e le finalità”.