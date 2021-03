'La Regione finanzi l’acquisto dell’area ex Dormisch di Udine'

"La richiesta avanzata dal Comitato Autostoppisti e dal suo portavoce Ivano Marchiol sull’ex Dormisch di intercedere con la Regione per ottenere un finanziamento per l’acquisto dell’immobile in una prospettiva di riqualificazione dell’area è assolutamente pertinente e pone una questione di rilevanza strategica per il futuro della città di Udine. Anzi, fa specie che il Comune del capoluogo friulano non abbia ancora avviato l’iter per acquisire l’area e definire una progettualità che finalmente risponda alle esigenze della città, che non sono sicuramente quelle di una nuova zona commerciale come proposto dall’amministrazione Fontanini", afferma il segretario del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo.

"Il problema del finanziamento necessario all’acquisto non dovrebbe essere un problema: è sotto gli occhi di tutti che la Regione amministrata dalla Giunta Fedriga è prodiga di finanziamenti importanti per i Comuni “amici”. Di esempi ce ne sono diversi, a partire dalle decine di milioni di euro stanziati per il porto vecchio a Trieste, che si aggiungono ai cospicui finanziamenti statali, fino ai 9 milioni di euro destinati al Comune di Monfalcone per la ristrutturazione delle terme. Non dovrebbe avere problemi quindi il sindaco Fontanini a farsi dare qualche milione di euro dai suoi colleghi di partito della Giunta regionale per acquisire l’area ex Dormisch e partire con un partenariato pubblico/privato con gli investitori che si sono già detti disponibili a finanziare un progetto utile alla città".

"Allo stesso modo immaginiamo che il “sindic” si batterà come un leone per ottenere che a Udine arrivino i fondi del Recovery Plan per farne la sede del Centro nazionale di alta tecnologia ambiente ed energia o per il biofarma, come richiesto dall’ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio comunale del 5 marzo scorso. A meno che non sia vera la voce che gira a Palazzo e che parla di leghisti di serie A, come la sindaca Cisint, e di leghisti di serie B, come il sindaco di Udine. In tal caso sarebbe davvero uno smacco per chi si vanta di rappresentare la Capitale del Friuli".