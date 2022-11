"La Regione si prenda in carico la Barcis – Piancavallo per una sua apertura 24 ore su 24, anche d’inverno". E’ questa la richiesta che parte dal municipio di Barcis e viene sostenuta pure dalla Magnifica Comunità delle Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio: nel 2021 fu proprio l’ente montano a gestire la bonifica dell’asse viario durante la brutta stagione, quando si rende necessario un intervento quotidiano di rimozione del ghiaccio e di spargimento del sale antiscivolo.

La presenza di coni d’ombra provoca, infatti, la formazione perenne di insidiosi tratti gelati. “Al momento l’operazione ci costerebbe almeno 80mila euro ma è una stima di massima e probabilmente al ribasso visto il prezzo in ascesa del gasolio”, ha commentato il sindaco di Barcis, Claudio Traina.

La speranza è che siano gli Edr, gli enti di decentramento regionale, a occuparsi della carreggiata, importante per lo sviluppo turistico e commerciale del principale polo sciistico del Pordenonese e della limitrofa Valcellina.

Sulla stessa linea d’onda il presidente della Cm e primo cittadino di Caneva, Dino Salatin, che ricorda la valenza strategica della Barcis – Piancavallo in un’ottica interregionale. “Al termine dell’esperimento conclusosi ad aprile abbiamo riscontrato dati estremamente interessanti con flussi di veicoli che non si limitano ai soli week end e che portano al di là del confine con il Veneto”, ha commentato Salatin. “Purtroppo oggi, con un’inflazione galoppante, non ci sono le condizioni di bilancio per ripetere la prova avviata con successo un anno fa”, ha concluso l’amministratore della Magnifica.

Se non fosse possibile una rapida regionalizzazione dell’arteria, ci si augura almeno una contribuzione straordinaria per compensare gli esborsi da capogiro.