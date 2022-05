'La Regione sostenga il restauro del campanile del duomo di San Marco'

"Simbolo della città di Pordenone, il campanile del duomo di San Marco va sostenuto in maniera sinergica proprio per il forte valore rappresentativo, storico e culturale. E per farlo è necessario uno sforzo economico di fronte al quale la Regione non può voltare il capo". A chiederlo sono i consiglieri regionali del Pd Nicola Conficoni e Sergio Bolzonello.

"Viste le difficoltà a reperire i 350mila necessari alla messa in sicurezza del monumento, qualora la raccolta tra i privati non arrivasse a coprire l'intera cifra, chiediamo all'amministrazione regionale di fare la sua parte. Un'occasione per soddisfare la sentita esigenza, può sicuramente essere l'assestamento di bilancio che il Consiglio regionale dovrà approvare il prossimo luglio. Sarebbe un segnale positivo verso un territorio meritevole di maggiore attenzione non solo per il suo dinamismo economico ma anche per i beni storici che lo caratterizzano e impreziosiscono l'intero Friuli Venezia Giulia".