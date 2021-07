'La Regione sostiene l'imprenditorialità di eccellenza in montagna'

Con Eurotech e Pigna Envelopes si è conclusa la visita odierna in Carnia del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. "Due aziende che operano in settori diversi - ha commentato a margine il governatore - che mostrano quanto questa terra abbia opportunità sul versante turistico, naturalistico e culturale ma come possa eccellere anche in imprenditorialità. La Regione deve saper valorizzare queste realtà".

Per Pigna Envelopes, attiva nel settore cartotecnico dal 1839, Fedriga ha apprezzato in particolare la volontà della proprietà di guardare al futuro aprendo a nuove tipologie produttive "per le quali - ha detto - non mancherà l'accompagnamento da parte dell'Amministrazione regionale".

Lo stabilimento di Tolmezzo occupa una superficie di 46.700 metri quadrati, con una capacità produttiva annua di 1,8 miliardi di buste. In questo ultimo anno, con notevoli sforzi, sono stati potenziati gli impianti produttivi investendo molto dal punto di vista tecnologico.

Uno degli aspetti sottolineati per Eurotech, la multinazionale con sede ad Amaro riconosciuta technology leader e attiva anche in Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia, Italia e Giappone, ha riguardato invece la capacità di essere competitiva.

Fedriga è stato accompagnato nella visita dall'amministratore delegato Paul Chawla, che ha illustrato alcuni dei punti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sui quali Eurotech potrebbe dare il proprio contributo, fra cui quello sulla salute, sulle energie rinnovabili, rete e mobilità sostenibili e sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Chawla ha espresso soddisfazione per la visita del governatore e si è detto fiducioso sul potenziale che Eurotech potrà esprimere a livello nazionale e non solo in Friuli Venezia Giulia. "In vista del Pnrr - ha concluso Fedriga - dove la parte di digitalizzazione e innovazione sarà rilevante, le aziende del territorio devono essere opportunamente valorizzate".