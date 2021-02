'La richiesta del sindaco di Grado denota grande responsabilità'

“La richiesta inviata alla Regione per vie formali dal sindaco di Grado è corretta dal punto di vista istituzionale e apprezzabile per la responsabilità che dimostra nella confronti della sua cittadinanza. L’auspicio dunque è che la Regione risponda tempestivamente all’appello di un Comune strategico per l'economia del turismo regionale, salvaguardando la salute dei gradesi e creando i presupposti per una ripresa della stagione turistica".

"Inopportuni gli interventi di chi vorrebbe Grado abbandonata a se stessa, isolata o punita per un mancato allineamento politico. Purtroppo la Giunta Fedriga ci ha abituato a vedere i Comuni distinti in figli e figliastri, tra quelli che hanno immediata accoglienza negli assessorati e quelli che non ricevono risposte nemmeno alle e-mail istituzionali. Paragonare Grado a Tramonti significa non conoscere la situazione gradese, che ad oggi ha pochi contagi tra i suoi cittadini, mentre da giorni sono cinque i locali pubblici chiusi per intervenuti contagi dovuti al forte afflusso nello scorso fine settimana. Si rifletta su questo”. Lo afferma il capogruppo Pd nel Consiglio regionale del friuli Venezia Giulia Diego Moretti, dopo che il sindaco di Grado (Gorizia) Dario Raugna ha chiesto alla Regione Fvg di istituire la zona arancione per due fine settimana, in modo da fermare l'afflusso di visitatori provenienti da fuori Comune.