Dopo il decreto approvato il 5 gennaio, il premier Mario Draghi ha spiegato le ragioni dei provvedimenti in conferenza stampa con i Ministri della Salute, Roberto Speranza, e dell’Istruzione Patrizio Bianchi e il coordinatore del Cts Franco Locatelli.

"Innanzitutto buon 2022, da affrontare con realismo, prudenza, fiducia e unità", ha esordito Draghi. "Vogliamo essere molto cauti, ma cercare di minimizzare gli effetti economici e sociali della pandemia, soprattutto sui ragazzi. La scuola è fondamentale per la nostra democrazia. Va protetta e tutelata. Voglio ringraziare presidi, insegnanti e personale per tutti gli sforzi fatti".

"Possiamo avere un approccio diverso rispetto al passato grazie alla vaccinazione. E non possiamo dimenticare che buona parte dei problemi che abbiamo oggi è legato ai non vaccinati, che hanno maggiore probabilità di sviluppare la malattia in forme gravi. Quindi, rinnovo l'appello a tutti a vaccinarsi e ringrazio quelli che lo hanno già fatto".

"Guardando al 2021, abbiamo segnato una crescita oltre il 6%, a fronte di un calo del 9% nel 2020. Le scuole hanno riaperto, come accaduto in tutti gli altri Paesi europei. Le politiche del Governo sono coerenti a questa strategia. Siamo stati tra i primi ad adottare l'obbligo vaccinale per alcune categorie, come i sanitari. Ora la circolazione del virus mette nuovamente a rischio gli ospedali e, come ho detto, questo dipende soprattutto da chi non si è vaccinato. Abbiamo esteso il Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori che hanno più di 50 anni. L'abbiamo fatto sulla base dei dati: gli Over 50 sono quelli più a rischio. E le terapie intensive interessano per due terzi non vaccinati", ha spiegato Draghi.

"E' l'inizio dell'anno, quindi guardiamo al passato e al futuro. Abbiamo affrontato molte sfide difficili grazie all'impegno dei cittadini. La scuola in presenza è una priorità. Basta vedere le disuguaglianze che ha creato la Dad, che si riflettono su tutto il futuro della loro vita lavorativa. Ci sono anche motivazioni di ordine pratico: ai ragazzi si chiede di stare a casa, poi fanno sport tutto il pomeriggio e vanno in pizzeria? Non ha senso chiudere la scuola prima di tutto il resto, ma se chiudiamo tutto torniamo all’anno scorso e non ci sono i motivi per farlo. Ci sarà un aumento delle classi che andranno in dad, ma dobbiamo respingere un ricorso generalizzato alla didattica a distanza".

Sul tema della riapertura della scuola, il ministro Bianchi ha ricordato che a oggi "lo 0,72% di docenti è stato sospeso perché non vaccinato. Sono assenti perché positivi o in quarantena il 6% degli insegnanti e il 4,5% degli studenti".

Il ministro Speranza ha evidenziato come l'ultimo decreto faccia fare un passo avanti importante nella lotta alla pandemia. "Oggi siamo all'89,4% di Over 12 con almeno la prima dose, quindi sono non vaccinati poco più del 10% di Over 12 che occupano, però, i due terzi di posti in intensiva e il 50% in area medica (nella fotogallery, i grafici illustrati ndr). Vogliamo ridurre i non vaccinati per ridurre la pressione sugli ospedali. L'obiettivo essenziale del Governo è provare a ridurre ancora l'area dei non vaccinati, una minoranza, per ridurre la pressione sui nostri ospedali".

"Nel Cts non c'è stata nessuna voce dissonante rispetto alle misure che sono state adottate dal Governo", così il coordinatore del Cts Locatelli. "C'è stata una riunione il 7 gennaio e di fatto si è analizzata la situazione epidemiologica del Paese senza che si levasse una sola voce dissonante rispetto alle misure. Anche sulla scuola ho letto di voci critiche nel Cts sulla riapertura lamentando la mancata discussione, ma la tematica è stata affrontata in sette riunioni diverse e ogni volta la posizione è stata unanime".

"Serve fiducia che si possa uscire da questa situazione, ma è essenziale essere uniti", ha poi aggiunto Draghi che ha specificamente rifiutato di rispondere alle domande dirette sul Quirinale.

"L'esperienza di questi 11 mesi è stata di una maggioranza molto grande, in cui occorre accettare diversità di vedute, ma non la mediazione a tutti costi. Ma per alcuni provvedimenti molto importanti l'unanimità è importante purché il risultato abbia senso. E' chiaro che ci sono divergenze e diversità di opinioni ma non sono mai state di ostacolo all'azione di governo".

"Dicono che Draghi non decide più?", ha aggiunto il premier. "Qui dimostriamo che la scuola resta aperta, è una priorità, non era il modo in cui questo tema è stato affrontato in passato". In maggioranza "le diversità di vedute sono naturali. L'importante, e si nota, è che c'è voglia di lavorare insieme e di arrivare a soluzioni condivise. Finché c'è quella il Governo va avanti bene".

Draghi ha risposto anche a una domanda sull’emergenza bollette. "Il Governo ha stanziato 3,5 miliardi per il primo trimestre e sono possibili ulteriori interventi. Il sostegno governativo non può essere l’unica via, ma si può chiedere anche a chi ha fatto grandi utili per l’aumento del gas di condividerli".

In chiusura, Draghi ha poi precisato: "Questa conferenza stampa vuole essere una risposta alle critiche per non averla fatta il 5 gennaio... Ci sono molti motivi per cui non è stata fatta quel giorno. C'è stata una sottovalutazione delle attese: mi scuso e vi prego di considerare questo come un atto riparatorio".