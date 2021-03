'La scuola sarà la prima a riaprire, non appena possibile'

Prima conferenza stampa per il premier Mario Draghi che ha scelto d'illustrare, assieme ai ministri Daniele Franco (Economia e finanze) e Andrea Orlando (Lavoro e politiche sociali), il Decreto Sostegni, al termine del Cdm che ha approvato il testo, che contiene l'atteso pacchetto di ristori per una vasta platea di categorie colpite dal Covid (in allegato le misure).

"Questo decreto, da 32 miliardi, è una risposta significativa molto consistente alle povertà, al bisogno che hanno le imprese e ai lavoratori, è una risposta parziale ma il massimo che abbiamo potuto fare all'interno di questo stanziamento", ha detto Draghi. Tra le misure introdotte c’è anche l’abbandono dei codici Ateco e una maggiore velocità dei pagamenti. "L’Ufficio delle Entrate mette a disposizione una piattaforma per i pagamenti a fine mese; inizieranno l’8 aprile per chi avrà fatto domanda, quindi 11 miliardi entreranno nell’economia nel prossimo mese".

Il decreto prevede una suddivisione delle misure, messe in atto in base a cinque aree di intervento: sostegno alle imprese e all’economia, disposizioni in materia di lavoro, misure in materia di salute e sicurezza, aiuti agli Enti territoriali e altre disposizioni “urgenti”, dal trasporto pubblico locale alle attività didattiche. Per gli aiuti alle imprese sono previste cinque fasce di ricavi con percentuali differenziate di sostegno: dal 60% per le più piccole al 20% per le più grandi.

"Ora è necessario accompagnare le imprese e i lavoratori nel percorso di uscita dalla pandemia, questo è un anno in cui non si chiedono soldi, si danno soldi. Verrà il momento di guardare al debito", ha detto ancora Draghi.

"Sulle imprese c’è una parte destinata al ristoro o indennizzo delle imprese che operano nella montagna, molte poste sono indirizzate al turismo e c’è un provvedimento molto importante per gli autonomi, per tutti i lavoratori, inclusi quelli del settore agricolo".

"Se esistono milioni e milioni di cartelle arretrate vuol dire che lo Stato non ha funzionato" ha poi detto il premier in merito allo 'stralcio' deciso dal Consiglio dei Ministri al termine di un 'braccio di ferro' tra le forze di maggioranza. "Permettiamo ora un piccolo sollievo all’ammnistrazione per lavorare. Ma il vero sollievo viene dalla riforma del sistema, perché ha permesso l'accumulo di crediti che non si possono esigere: bisogna cambiare qualcosa", ha detto Draghi, che non ha esitato a definire la norma un 'condono', ma limitato a una "piccola platea". Confermata la soglia di 5.000 euro, ma solo per il periodo 2000-2010 (anziché 2000-2015). La cancellazione delle tasse arretrate si potrà chiedere solo con un reddito Irpef che non superi i 30 mila euro.

Dopo la presentazione dei contenuti del dl Sostegni, ampio spazio, come prevedibile, è stato destinato al 'caso AstraZeneca'. Draghi ha difeso la scelta precauzionale di fermare le somministrazioni in attesa del chiarimento dell'Ema e si è detto certo che, dopo le rassicurazioni dell'Agenzia europea del farmaco, i cittadini sceglieranno con razionalità e maggiore consapevolezza di vaccinarsi. "Io non mi sono ancora prenotato - ha detto Draghi - ma farò AstraZeneca, come ha già fatto mio figlio che vive in Inghilterra. La campagna ha subìto un rallentamento, ma non è stato disastroso". Il premier ha poi sottolineato come tutto il Paese abbia fatto uno sforzo importante per aumentare i punti di somministrazione. Con l'arrivo delle forniture attese l'obiettivo è quello di arrivare a regime, nei prossimi mesi, con 500mila inoculazioni al giorno.

Sull’utilizzo del vaccino Sputnik in Italia, Draghi ha ribadito che è necessario un atteggiamento pragmatico e ha espresso una posizione simile a quella ribadita oggi da Angela Merkel: "Se l’Ue procede con l’approvazione bene, altrimenti si procederà in altro modo".

Sulla campagna vaccinale, poi, non è mancata una stoccata alle regioni, "che stanno procedento in ordine sparso e questo non va bene".

"Per quel che mi riguarda la scuola sarà la prima a riaprire quando la situazione dei contagi lo permetterà, riprendendo perlomeno la frequenza scolastica fino alla prima media", ha sostenuto il premier.